Kontaveidi järgmisel vastasel on tormiline suhe tennisemaailma "pahapoisiga"

Briti meedia andmetel on paar vahelduva eduga koos olnud alates 2015. aasta jaanuarist. 2017. aastal läksid nad lahku, sest Kyrgiost nähti Londoni ööklubis pidutsemas koos oma naissoost sõpradega. Vaid mõned tunnid hiljem tegi Tomljanovic oma Instagrami konto salajaseks ja lõpetas Nicki jälgimise.

2018. aastaks oli Kyrgios oma patud lunastanud ning noori nähti taas rõõmsalt koos. "Nick oleks teinud mida iganes, et Ajlat tagasi saada," ütles üks Kyrgiose lähedane tuttav ajalehele Daily Express. "Ta ei taha temast enam kunagi ilma jääda, sest Ajla mõistab teda. Nad on peaaegu täiuslik paar ning ta on valmis paikseks jääma."

Allikas lisas, et Nick valmistub Tomljanovici kätt paluma ning olevat vaid aja küsimus, millal naisele sõrmus sõrme pannakse. Nii kirjutati tänavu juulis Wimbledoni turniiri paiku.



Nick Kyrgios Foto: AP/SCANPIX



Kontaveit on Tomljanoviciga mänginud varem vaid korra, tänavu Miami turniiri kolmandas ringis, võites teda 7:6, (3), 2:6, 7:6 (4). "Ta lööb päris kõvasti ja pikalt ning talle meeldib mängu dikteerida," rääkis Kontaveit pärast eilset võitu Delfile.

Tomljanovic sai avaringis tulemusega 1:6, 7:5, 6:1 jagu tšehhitarist Marie Bouzkovast (WTA 56.).





Austraallanna karjääri parim edetabelikoht pärineb tänavu aprillist, kui ta oli maailma 39. reket. US Openil on ta teise ringi jõudnud varem 2013., 2017. ja 2018. aastal. Oma edukaimal suure slämmi turniiril French Openil jõudis ta 2014. aastal neljandasse ringi.

Teisipäeval alustas US Openit võidukalt ka Nick Kyrgios, kes alistas kodupubliku soosiku Steve Johnsoni (ATP 86.) 6:3, 7:6 (1), 6:4. Kyrgiose teise ringi vastane on prantslane Antoine Hoang (ATP 104.).