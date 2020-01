Kontaveidi järgmine vastane Simona Halep: kuulsin, mis ta Benciciga tegi, see käis kähku

Naised on omavahel kohtunud kaks korda. Mõlemad kohtumised jäävad aastasse 2017. Märtsis kaotas Kontaveit rumeenlannale Miami Openi kolmandas ringis 3:6, 0:6, maikuus Roomas veerandfinaalis olid kaotusnumbrid 2:6, 4:6.

Kui Halep täna pärast belglanna Elise Mertensi 6:4, 6:4 alistamist pressikonverentsi andis, polnud Kontaveidi ja poolatari Iga Swiateki kohtumine veel lõppenud.

Küsimusele, mida ta eestlannast ja tema viimasest 49-minutilisest võidust Belinda Bencici üle arvab, vastas Halep: "Kuulsin sellest matšist. See käis väga kähku. Olen kindel, et Belinda ei olnud oma parimas vormis. See oli tema poolt hea mäng. Ta on tugev. Aga ma olen siin, et iga väljakutse vastu võtta. Ma ei mõtle ühestki mängust negatiivselt. Lähen väljakule ja annan endast parima ning see on kõik, millele ma mõtlen."