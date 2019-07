Kontaveidi järgmine vastane saab sotsiaalmeedias rassistlikke kommentaare. "Kurb tunnistada, aga see on juba tavaline."

"Oleme teineteise vastu neli korda mänginud. Oleme 2:2 viigis. Tean teda hästi. Oleme palju koos harjutanud. Tal praegu ilmselt käsil karjääri parim aasta. Tal on siin asetus. Tuleb raske matš. Mõistagi on iga matš siin raske - see on sõnadetagi selge. Kuid loodetavasti ma suudan rahulikult võtta ja oma taset tõsta," rääkis Watson pressikonverentsil, kui oli avaringis alistanud 7:6 (3), 6:2 ameeriklanna Caty McNally.

"Olin täna pisut närvis ja arvan, et seda oli ka näha. Aga leian, et mängu edenedes läksin paremaks. See polnud mu parim tennis, aga mul on väga hea meel, et edasi pääsesin."

Enne Wimbledoni turniiri oli Watson saanud muruturniiridelt kolm järjestikust avaringi kaotust, viimati langes ta Eastbourne'is prantslanna Alize Cornet' vastu. Küsimusele, kui tähtis tänane võit enesekindluse taastamise mõttes oli, vastas Watson: "Ma olen enesekindel mängija, seega need viimased kaotused olid tingitud rohkem üle mõtlemisest. Aga mul on trennis läinud väga, väga hästi, võidan kõik oma harjutuskorrad. Seega nende esimeste ringide kaotamine oli tõesti veidi pettumust valmistav."

"Siia tulles läks mul aga trennis kohutavalt. Kaotasin trennis [Andrea] Petkovicile 1:6, 0:3. Kuigi mul trennis hästi ei läinud, sain ma võidu!" rõõmustas ta.

Ühtlasi päriti Watsonilt teda viimasel ajal sotsiaalmeedias tabanud rassistlike kommentaaride kohta. "Jah, seda on tegelikult kurb tunnistada, aga see on üsna tavaline. Olen seda pidanud kogu oma karjääri taluma. Kõiki mängijaid mõnitatakse veebis, mistõttu WTA meid sellega aitab ja uurimisi läbi viib. Aga see on nii igapäevane asi, et on ilmselt võimatu neid kõiki arreteerida," vastas inglanna.