Kontaveidi avaringi mäng Australian Openil lükati kolmapäevaks

Anett Kontaveit - Astra Sharma

Kontaveit peaks homme alustama ka paarismänguturniiri, kus tema partneriks on Luksemburgi tennisist Mandy Minella ja vastasteks venelanna Anna Blinkova ja hiinlanna Yafan Wang.

Kurvad uudised: mäng lükati homseks. Täna lihtsalt ei jõuta enam pidada. https://twitter.com/lobwinners/status/1219528469832290304

Kahel väljakul näiteks on käimas juba päeva eelviimane kohtumine.

10-11 vahel Kontaveidi-Sharma mäng kindlasti ei hakka. Teised mängud on nii palju veninud, et 8. väljakul on algamas alles päeva neljas kohtumine. Süüdi on selles Aljaz Bedene ja James Duckworth, kes pidasid 3.56 kestnud maratonmatši. Lootust on, et kui mõnel väljakul varem mängud ära lõppevad, tõstetakse meie mäng ümber, aga kui mitte, siis pakub Flashscore praegu mängu algusajaks alles 13.25.