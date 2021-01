Kolmanda asetusega Pliškova kaotas kindlalt maailma 292. reketile, Kontaveidil täna paarismängu kaheksandikfinaal

Tund ja 17 minutit kestnud matši jooksul lõi Pliškova 9 serviässa ja tegi 3 topeltviga. Esimene serv õnnestus tšehhitaril 66-protsendiliselt, venelannal oli sama näitaja 78%. Esimese servi punktidest võitis Pliškova 63% (25/40), aga teise servi punktidest vaid 33% (7/21), samas kui Gasanova samad näitajad olid 67% (28/42) ja 67% (8/12).

9-st murdepallist realiseeris Gasanova 4, Pliškova kasutas 6-st murdevõimalusest ära vaid ühe.

Läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Gasanova sai avaringis sama kindla 6:2, 6:4 võidu sakslanna Mona Bartheli (WTA 229., endine maailma 23. reket) üle. Kolmandas ringis ehk kaheksandikfinaalis läheb venelanna homme vastamisi hispaanlanna Sara Sorribes Tormoga (WTA 66.).

Üksikmängus avaringis kaotanud Anett Kontaveit on täna võistlustules Abu Dhabi paarismänguturniiri kaheksandikfinaalis. Koos venelanna Darja Kasatkinaga astub ta vastu USA-Brasiilia paarile Hayley Carter - Luisa Stefani. Üksikmängus on ameeriklanna ja brasiillanna edetabelikohad vastavalt 696. ja 730, paarismängus aga on tegemist maailma 35. ja 33. numbriga.

Kontaveidi matš on kavas 2. väljaku päeva viimase mänguna. Flashscore.com ennustab mängu algusajaks Eesti aja järgi 14.00.