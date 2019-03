Kindel: Anett Kontaveit ületab Kaia Kanepi tippmargi ning tõuseb maailma edetabelis vähemalt viis kohta

Kui eelnevalt oli veel ebaselge, kas Kontaveit tõuseb vähemalt 14. või 15. kohale, siis hiinlanna Qiang Wangi valus kaotus Miami veerandfinaalis kindlustas eestlannale vähemalt 14. tabelikoha.

Nädalat maailma 18. reketina alustanud Wang andis maailma esireketi kohta jahtivale Simona Halepile küll lahingu, ent pidi lõpuks vastase 6:4, 7:5 paremust tunnistama. Sealjuures oli Wang teises setis koguni 5:1 ees, ent kaotas seejärel kuus geimi järjest.

Võidu korral oleks Wang võinud veel Kontaveidist maailma edetabelis mööda tõusta, ent nüüd on selge, et Anett Kontaveit on uue nädala alguses maailma edetabelis kas 14. või 12. kohal: finaalipääsu puhul saaks ta küll omajagu rohkem tabelipunkte, kuid ei tõuseks 14. kohast kõrgemale, turniirivõit kergitaks ta aga 12. reale.

14. koht on märgiline just seetõttu, et Kaia Kanepi nimel olev Eesti tippmark on 15. koht, mille Kanepi saavutas 2012. aasta augustis.

Kontaveit peab Miami poolfinaalkohtumise homme, minnes vastamisi australlanna Ashleigh Bartyga. Ka Barty tõuseb uuel nädalal karjääri kõrgeimale kohale: ta kerkib 11. positsioonilt üheksandaks.

Wangi alistamisega poolfinaali jõudnud Halep vajab sealjuures veel vaid üht võitu, et Naomi Osakast mööduda ning ise maailma esireketiks asuda.