Kiki Bertens: Kontaveit on suurepärane mängija, tuleb raske matš

Kui Kontaveit alistas täna taiwanlanna Su-Wei Hsiehi 6:4, 6:1, siis Bertens nägi kurja vaeva ukrainlanna Dajana Jastremskaga (WTA 22.), kellest ta sai jagu kolmes setis 6:4, 1:6, 6:3. Bertens lõi 4 serviässa, aga tegi ka 5 topeltviga. Tema esimese servi õnnestumisprotsent polnud samuti midagi müstilist - 58 %.

"Tunne on suurepärane. Mul oli eile väga lõbus Ashleigh Bartyga paarismängu mängida, aga saada ka esimene üksikmängu võit kirja on suur kergendus," rääkis Bertens kohe pärast võitu väljakul antud intervjuus.

Hollandlannalt küsiti ka järgmise vastase Kontaveidi kohta, kellega ta on varasemalt üksikmängus kolm korda kohtunud. Kontaveit on saanud ka ühe võidu - see juhtus 2016. aastal USA-s New Havenis, kui eestlanna oli veel maailma 96. ja Bertens 21. reket. Kontaveidi võidunumbrid avaringis olid 6:3, 6:4. 2017. aastal võitis Bertens Gstaadi finaalis 6:4, 3:6, 6:1, 2018. aastal Cincinnati kaheksandikfinaalis 6:3, 2:6, 6:3.



Kiki Bertens ja Anett Kontaveit 2017. aasta juulis Gstaadi turniiri finaalis. Foto: AFP/SCANPIX



"Sellest tuleb raske matš. Ta on suurepärane mängija, väga agressiivne, nagu ka tänane vastane. Ma arvan, et see mäng valmistas mind järgmiseks ringiks hästi ette," vastas Bertens.

Pärast Kontaveidi ja Hsiehi matši Bertensi ja Jastremska heitlust vaadanud tennisetreener Harri Neppi rääkis portaalile Tennisnet.ee, et hollandlannal ei paistnud jalgadega kõik korras olevat.

"Tundus, et mõlemal oli midagi viga. Jastremska võttis haige selja tõttu korraks arstipausi, aga Bertensil polnud jalgadega kõik korras, ta arutas sellest isegi treeneriga minutilise pausi ajal," sõnas Neppi. "Pole välistatud, et Bertensil võib Anetti vastu tulla seetõttu mõningaid probleeme."