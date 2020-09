Kiire kohanemisnädala järel võitnud Kontaveit: mäng oli tasavägine, ehk olin mina servil pisut stabiilsem

"Tasavägine mäng oli. Ka avasetis, kus me mõlemad hoidsime hästi oma servigeime. Ehk olin mina kokkuvõttes servil pisut kindlam ja stabiilsem. Vastane tegi rohkem topeltvigu," lausus Kontaveit alustuseks.

Teise seti lõpu kohta, kus Kontaveit juhtis oma servigeimi eel 5:4 ja 6:5, kuid kaotas siis mõlemal juhul pallingu, ütles eestlanna: "Ma ei saanud siis esimest servi sisse. Terve mäng oli väga tuuline ja kordagi ei olnud lihtne servida. Üldiselt tunnen, et sain pallinguga hakkama, kuid sel hetkel mitte. Ehk ma oleksin pidanud siis servile rohkem keskenduma. Vahest muutusin esimese serviga pisut hajameelseks ja teist servi hakkas vastane hästi ründama, mida ta suudabki teha. Ma ei tundnud, et oleksin sel hetkel krampi läinud või närvis olnud, lihtsalt esimene serv kadus täiesti ära."

"Täna oli ka väga palav päev, aga mida enam mäng edasi läks, seda jahedamaks minu arvates muutus ja päike ei kõrvetanud enam nii väga," lisas Kontaveit.

Pärast US Openit on Kontaveitil olnud väga tihe periood, kuid saviliivaväljakuga kohanemine on läinud tal hästi.

"Eks see oli päris kiire periood (pärast US Openit), olin vaid ühe päeva Tallinnas ja kuigi ma alles kohanesin ajavahega ja üritasin kuidagi ärkvel püsida, pidin kaks trenni tegema, et vähegi liiva peal harjutada saada. Juba järgmine päev kell 6 hommikul lendasin Rooma, sest see oli ainus normaalne lennuühendus. Ülejäänud olid 15-tunnised lennuajad. Nüüd olen neli päeva kohapeal harjutada saanud. Kindlasti on abiks olnud ka see, et ma hiljuti Palermos mängisin. Muidu oleks väga pikk paus tulnud liivaväljakutel."

"Eks ma pean veel kohanema, kuid tänane mäng andis kindlasti enesekindlust. Tegelikult tuleb tunnetus kiiresti tagasi ja ma leian, et minu kohanemine läheb hästi. Olen oma mänguga ka rahul," lisas eestlanna.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi Svetlana Kuznetsovaga (WTA 34.), kes alistas täna ameeriklanna Bernarda Pera (WTA 61.) üle kahe tunni kestnud kohtumises 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.