Kihlveokurat tegutseb geograafiast sõltumatult: kahtlaseid tüüpe leidub nii Nigeerias kui ka Eestis

"See on ülikeeruline teema. Turniiri direktori seisukohast võin rääkida, et meile saadetakse ITF-ist (rahvusvahelisest tenniseliidust) nimekiri inimestest, kes ei tohiks justkui tenniseplatsi äärde tulla. See nimekiri läheb aina pikemaks ja pikemaks. Meil oli eelmisel aastal Pärnus juhus, kus tekkis kahtlus, et kaks noormeest istuvad telefonidega ja panustavad väljaku ääres. Teatasime sellest ametlikult Tennis Integrity Unitile, aga muud me teha ei saanudki. Noormehed istusid väljaku ääres edasi. Väga karm ja raske teema, millega võidelda on keeruline," nentis Kallus.

Kohtunik Kairi Karpa pole oma töös veel ühegi kihlveopetturiga kokku puutunud. Näiteks suurtel slämmidel on ettevaatusabinõuna joonekohtunike lepingus punkt, mis keelab turniiri ajal ajakirjandusega suhtlemast. Samuti saavad kohtunikud alles turniiripäevade hommikuti teada, millisele väljakule nad määratakse.

"Meie koodeksis on kirjas, et kui meie poole [kahtlaste ettepanekutega] pöördutakse, peame sellest teada andma. Õnneks pole mulle selliselt lähenetud. Ma loodan, et seda tulevikus ei juhtu ka," rääkis Karpa. "Ma ei ole olnud ka ühegi sellise tegevuse tunnistajaks. Meil on kohtunike portaalis olemas häbipost, mis minu puhul toimib hästi. Minu ainuke eesmärk selles töös on hoida eestlaste ja Eesti lippu kõrgel selle läbi, et ma olen turniiri ajal normaalne inimene, teen oma tööd hästi ja olen ka väljaspool väljakut hea sõber ja kolleeg. Ma ei tahaks iial oma nime sellest häbipostist leida. See oleks minu maailma lõpp ja piinlikkuse tipp!"

Kuula suure slämmi joonekohtuniku ja üldse tennisekohtunike tööst pikemalt "Matšpalli" podcastist!