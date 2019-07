Kes kroonitakse Maarjamaa parimaks kolme tipu järel? Eesti meistrivõistluste tabel on viimaste aastate pingelisim

Seljataha jäänud keerulise perioodi tõttu ei tunne Saar endal otseselt tiitli kaitsmise pinget. "Eelmisel aastal mõtlesin kindlasti, et nüüd on vaja tiitel kätte saada - see oli mu eesmärk ja selle ma ka täitsin. Sel aastal on teistmoodi. Esiteks oli mul pikk vigastuspaus ning teiseks on sel aastal rohkem mängijaid, kellega tõotavad tulla pingelisemad mängud. Ma ei paneks endale pingeid peale. Võtaks üks mäng korraga ja üritaks oma praeguse taseme välja mängida," lausus Saar, kes omab turniiril kolmandat asetust ega kohtu Malõginaga enne finaali.



"Olen väga elevil. Ausalt, ma räigelt ootan eestikaid! Tahaks juba mängida. Peaegu kõik on kohal ning see tõotab häid mänge. Saab näha, kus mu tase on. Lähen väljakule ja naudin, aga tiitli kaitsmisele otseselt ei mõtle," lisas Saar.

Teine asetatud mängija, kes kevadel aastaselt vigastuspausilt naases ja ihkab oma taset tõestada, on 19-aastane Maria Lota Kaul, kes krooniti Eesti meistriks 2015. ja 2016. aastal. Märtsis võitis Kaul Tondi tennisekeskuses toimunud Eesti karikavõistlused, lüües seal finaalis 6:2, 6:2 Anet Angelika Koskelit (16), kes Eesti meistrivõistlustel on paigutatud kuuendana. Kaul ise omab viiendat asetust.

"Sel aastal on mulle Eesti meistrivõistlused väga olulised. Just seetõttu, et terve aasta jäi tegelikult vahele ning ma tahan näha, kus ma võrreldes teistega paiknen. Sel aastal on enam-vähem kogu paremik kohal. Läheb madistamiseks!" tunnistas Kaul, et ihkaks väga 11. juulil kõige suuremat karikat pea kohale tõsta. "Muidu poleks ju mõtet mängima minna, kui võita ei tahaks!" Eesti meeste meister selgub 12. juulil

Kui Kaul kahest esimesest tõkkest (avaringis Lauren Elisabeth Lind, teises Annemai Mutso või Brit Martin) üle saab, tõotab juba kolmandas ringis ehk veerandfinaalis aset leida kohtumine teist asetust omava Maileen Nuudiga. Samas tabelipooles on ka Saar, kes oma paigutuse välja mängimise korral kohtuks Nuudi või Kauliga poolfinaalis.



Sofiya Chekhlystova ja Maria Lota Kaul, keskel treener Silver Karjus. Foto: Karin Kaljuläte



Ega teinegi tabelipool lihtsate killast ole. Malõgina on sarnaselt Nuudiga avaringis vaba ning mängib teises ringis kas 14-aastase Anita Sermandi või sama noore Aurelia Rigaga. Malõgina võimaliku veerandfinaalivastase selgitavad tõenäoliselt teises ringis täiesti paigutamata 2017. aasta Eesti meister Sofiya Chekhlystova ja neljal aastal Eesti Fed Cupi naiskonda kuulunud Valeria Gorlats (8. asetus).

Ivanov püüab seitsmendat meistriitlit

Meestest läheb seitsmendat Eesti meistritiitlit püüdma 32-aastane Vladimir Ivanov, kes värskes ajakirja Tennis suvenumbris ütles, et osaleb turniiril rohkem enesekindluse taastamiseks. "Osalen pigem selleks, et enesekindlust saada. Mul pole häid tulemusi olnud ja enesekindlus kadunud," sõnas ta.



Teist paigutust omab Ivanovi järel 21-aastane Kristjan Tamm. Turniirile lisab intriigi fakt, et nimetatud mehed olid alles vastamisi mai lõpus toimunud ITF-i turniiril Ukrainas Irpinis, kus Tamm võttis avaringis 4:6, 6:3, 6:4 võidu. Toda kaotust põhjendas Ivanov ajakirjas Tennis samuti enesekindluse puudumisega. "Mul on hea meel, kui noored hakkavad paremini mängima ja mind võidavad. Nii peabki olema ja selliseid noori võiks rohkem olla," lisas Ivanov. "Minu ja Kristjani vahel on 10 aastat, ja selles vahemikus neid, kes prooviks ennast rahvusvahelisel tasemel proovile panna, on vähe."

Tamm on ka 2017. aasta Eesti meister. Tolles mälestusväärses finaalis alistas ta neli tundi kestnud matšis oma eakaaslase Mattias Siimari 7:6 (12), 3:6, 6:7 (4), 6:3, 9:7. Siimaril on seekord kolmas asetus. Neljandana on paigutatud 2016. aasta Wimbledoni noorteturniiri paarismängu võitja Kenneth Raisma, kes läheb juba avaringis vastamisi mulluse finalisti Morten Ritslaiuga.



Kenneth Raisma Wimbledoni noorte paarismängu karikaga. Foto: Tiit Blaat



"Suurfavoriidiks ma ennast ei pea. Kolmel-neljal vennal on võimalus turniir võita. Minul on kohe esimeses ringis eelmise aasta finalist vastas. Ei ole kerge loos. Kõik, kes siin mängivad, tahavad võita. Muidugi oleks tore meistriks tulla, aga kõik annavad nii, nagu torust tuleb!" rääkis täna Jürgen Zopiga harjutanud Raisma Delfile.

Üksikmänguturniiri võitjatele on tänavu välja pandud 1000-eurone auhinnaraha, finalist teenib 500, poolfinalis 250 eurot.

