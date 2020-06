Kenneth Raisma võitis Tallinnas esimese koroonajärgse treeningturniiri

Esmaspäevast reedeni Kadrioru tenniseväljakutel toimunud turniiril moodustati kaks viieliikmelist alagruppi, mille võitjad kohtusid omavahel finaalis. Raisma läbis alagrupi puhaste paberitega, kaotades vaid ühe seti Mattias Siimarile. Ivanovil tuli alagrupis tunnistada Siim Troosti paremust.

Raisma grupis mängisid kaasa veel Karl Kiur Saar, Johannes Seeman ja Carl Bret Parko, Ivanovi grupis olid lisaks Troostile Daniil Glinka, Robin Erik Parts ja Alexander Georg Mändma.





Initsiatiiv treeningturniir korraldada tuli mängijatelt endilt. "Tulime kokku, et saaks natuke mängida, mitte ei peaks ainult nürilt trenni tegema," rääkis Raisma, kes jäi vigastuse tõttu võistluspausile juba eelmise aasta oktoobris. "Kõigil on pärast eriolukorda alguses keeruline, minul veel eriti, sest pole sügisest saati mänginud. Aga ega keegi meist tippvormis polnud. Näha on, et trenni on tehtud, aga matšikogemust on puudu. See oli meile vajalik turniir."

Järgmisel nädalavahetusel mängib Eesti meeste paremik Viljandi GP-l, kuhu tulevad kokku ka meie paremad naised, välja arvatud Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi.

Mai keskel rääkis Eesti tenniseliidu peasekretär Eesti Päevalehele, et üritab koroonapausi ajal ka nende vahel näidismatši korraldada, kuid palju lähemal selle toimumine täna veel ei ole.

Kuna Baltimaad on teineteisele piirid jälle lahti teinud, on mõtteid mõlgutatud ka Eesti ja Läti koostööst, sest ka lõunanaabrite tipud eesotsas Ernests Gulbise, Anastassija Sevastova ja Jelena Ostapenkoga tahavad kätt soojas hoida. "Lätlased on rääkinud soovist teha üheskoos mingisugune üritus, aga midagi konkreetset veel rääkida ei ole," poetas Hint.

Kadrioru treeningturniiri tulemused (otsustava seti asemel mängiti tie-break 10 punktini):

A-grupp:

Kenneth Raisma - Karl Kiur Saar 6:2, 6:1

Kenneth Raisma - Johannes Seeman 6:1, 6:0

Kenneth Raisma - Carl Bret Parko 6:1, 6:0

Kenneth Raisma - Mattias Siimar 2:6, 6:2, 10:3

Mattias Siimar - Karl Kiur Saar 6:3, 6:2

Mattias Siimar - Johannes Seeman 6:3, 6:1

Mattias Siimar - Carl Bret Parko 6:0, 6:2

Karl Kiur Saar - Johannes Seeman 6:4, loobumisvõit

Karl Kiur Saar - Carl Bret Parko 6:1, 6:0