Kenneth Raisma kaotas Tuneesias tasavägise veerandfinaali

Kaheksandikfinaalis turniiri teise asetusega mängija maha võtnud Raisma viibis täna välajkul 2 tundi ja 34 minutit, lüües 8 serviässa ja tehes 3 topeltviga. Alves vastas 3 ässaga. Mõlema mängija esimese servi õnnestumisprotsent oli võrdne (59%), kuid Raisma suutis pisut enam esimese servi punkte võita (80% vs 72%), teise servi punktides jäi peale brasiillane (54% vs 44%).

4-st murdepallist realiseeris Raisma kaks, Alves 5-st 3. Kogu mängu peale võitis Alves vais ühe punkti rohkem (82:81).

Reitingutabelite poolest oli tegu võrdsete meeste heitlusega. Raisma ITF-i edetabelikoht on 711., ATP reitingus on ta 1220. real, Alves on ITF-i 745. ja ATP 1023. number.

Järgmisel nädalal peab Raisma koos Jürgen Zopi, Vladimir Ivanovi ja Kristjan Tammega Kreekas Davis Cupi mänge. Viimases "Matšpalli" podcastis oli külas Ivanov ja koondise kapten Ekke Tiidemann. Kuula saadet siit!