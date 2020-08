Karjääri teist turniirivõitu püüdev Kontaveit: midagi lihtsat homme ei tule

"Väga hea meel on finaalis olla ja Petra vastu revanš võtta. Mängisin enda arust väga head tennis," rääkis Kontaveit pressikonverentsil, kui oli maailma 15. reketi alistanud numbritega 6:2, 6:4.

"Taktika oli mängida enda mängu, agressiivselt suruda. Tundsin, et tuli päris hästi välja. Olin küllaltki stabiilne. Lõpus võibolla toimus väike kukkumine, keskendumine kadus, aga sain mängu tagasi ja tundsin end väljakul väga mugavalt. See, mis ma tahtsin sinna tegema minna, toimis hästi."

Kontaveit usub, et on sel nädalal tuuliste oludega paremini kohanud kui tema vastased. "Ühelt poolt puhus tagant, teiselt poolt natuke vastu. Olud olid sarnased esimese mänguga. Tunnen, et minu servi mõjutab tuul vähem. Mu vise pole nii kõrge ja suudan oma servi tuule järgi kohandada. Sain sellega hästi hakkama. Kuidas tema selle toime tuli, on mul raske kommenteerida," sõnas ta.

Homses finaalis kohtub Kontaveit prantslanna Fiona Ferro (WTA 53.) või itaallanna Camila Giorgiga (WTA 89.). Kihvleokontorites saab Eesti esireket kindlasti favoriit olema. Kui suureks ta ise oma võimalusi turniir võita peab?

"Võimalus on mul kindlasti. Mõlemad on sel nädalal väga hästi mänginud ja midagi lihtsat kindlasti ei tule. Aga ma tunnen, et võin kõigiga mängida. Ootan seda homset mängu väga. Pole päris ammu finaalis olnud. Kindlasti tore väljakutse," lisas Kontaveit.

Kontaveit mängis viimati WTA turniiri finaalis 2018. aasta oktoobris Wuhanis, kaotades seal kahes setis valgevenelannale Arina Sabalenkale. Karjääri ainsa WTA turniiri võitis ta 2017. aastal Hollandis's-Hertogenboschis.