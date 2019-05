Kanepile kaotanud Julia Görges: hea uudis on, et ma ei tundnud kordagi valu

"Esiteks on hea uudis see, et ma ei tundnud mängu ajal kordagi valu. Seda pole ammu juhtunud," sõnas Görges mängujärgsel pressikonverentsil.

"Hetkel on mul raske periood, sest ma pole kuigi palju mänginud. Ja kui ma olen mänginud, olen vigastada saanud ja see on asi, millega ma pole senise karjääri ajal väga palju kokku puutunud," lisas 30-aastane sakslanna.

Görges tunnistas, et täna ei töötanud tema suurim relv ehk serv kõige paremini. "Olin pallingul pisut uimane. Aga küsimus on mängupraktikas. Kui sa pole viimastel nädalatel palju servinud, siis see pole asi, mis tuleb iseenesest. Me pole saanud paraku servi kallal nii palju tööd teha, nagu soovinuks. Andsin endast parima, kuid võistlustingimusteks ei saa treeningutel valmistuda," lisas ta.

Kanepi kohtub teises ringis hiinlanna Shuai Zhangiga (WTA 50.), kes alistas läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse murdnud Usbekistani tennisisti Varvara Lepchenko (WTA 129.) 6:1, 6:1.