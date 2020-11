Kanepi tõusis WTA edetabelis oma 15 kuu parimale kohale

Viimati oli Kanepi kõrgemal kohal 2019. aasta 25. augustil avaldatud edetabelis (83.), järgmises tabelis oli ta kukkunud juba 109. kohale. Esisajas nägime Kanepit viimati tänavu 30. augustil.

Sel sügisel kolm ITF-i turniiri võitnud Kanepi peaks seega olema kindlustanud koha 2021. aasta esimesel suure slämmi turniiril Australian Open, kuid seda kindlalt vaid eeldusel, et turniiri ei lükata kevadkuudele, nagu meedias on spekuleeritud.

Viimased uudised Austraaliast kõnelesid sellest, et 18. jaanuaril algama pidav Australian Open lükkub tõenäoliselt edasi nädala või kahe võrra.

"Laual on mitmeid võimalikke kuupäevi. Olen näinud uudiseid, mis pakuvad, et tõenäoline on, et turniir lükatakse edasi nädala või kahe võrra. Ma arvan, et see on kõige tõenäolisem. Kuid see pole ainus variant. Nagu te teate, lükati French Open edasi mitme kuu võrra ning Wimbledoni ei toimunud üldse. Siiski arvan, et võimalik on pigem lühem kui pikem edasilükkamine. Ma ei taha end korrata, aga need on väga keerukad läbirääkimised," vahendas The Guardian kolmapäeval Victoria osariigi spordi- ja turismiministri Martin Pakula sõnu.



Teiste eestlaste kohad maailma edetabelis WTA



23. Anett Kontaveit

557. Elena Malõgina (+7)

973. Katriin Saar (-4)

1249. Maria Lota Kaul (-1)



ATP



558. Jürgen Zopp (-2)

705. Vladimir Ivanov (-3)

725. Kristjan Tamm (-2)

840. Daniil Glinka (-1)

915. Kenneth Raisma (-1)

1249. Mattias Siimar (-1)

1716. Carl Bret Parko (-2)

1716. Siim Troost (-2)

1793. Karl Kiur Saar (-2)