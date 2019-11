Kanepi tahab mängida Fed Cupil ja olümpial

Eesti tennise tagatubades on hooaja lõppedes sosistatud, et Kaia Kanepi mõlgutavat mõtet tuleval aastal Tokyo olümpiamängudel osalemisest ja olevat valmis selle nimel ka üle viie aasta Fed Cupil kaasa lööma. Mäletatavasti jooksid 34-aastase Kanepi ja Eesti tenniseliidu suusad risti 2018. aastal, kui meedias kirjutati, et Kanepi küsis koondise esindamise eest 100 000 eurot. Ent Kanepi leer lükkas selle väite ümber ja tõde jäigi toona lõplikult välja selgitamata. Mõlemale poolele jäi juhtunust mõru maik suhu ja tänavu jäid alaliidu päringud Fed Cupil osalemise kohta sootuks vastuseta. Ainuüksi tahe Eesti eest jälle mängida näitab, et jää on sulamas.