Kanepi otsustas Bukaresti ja Jurmala turniiride asemel jalgu ravida

Bukaresti turniir algas esmaspäeval, esmakordselt Lätis toimuv WTA turniir Baltic Open leiab aset järgmisel nädalal.

Kanepi füüsilise ettevalmistuse treeneri Indrek Tustiti sõnul ei hakanud Eesti teine reket (WTA 67.) enne kõvaväljakute hooaega järjekordse väljakukatte vahetusega riskima. "Peale Wimbledoni turniiri otsustas Kaia, et võtab kahe ja poole nädalase pausi ning pigem ravib end, et paremini kõvaväljakuks valmis olla ja eesootav aeg valuvabalt üle elada. Viimase aastate kogemused on näidanud, et ta jalad ei pea nii lühikese aja jooksul toimuvate kattevahetustele vastu," sõnas Tustit.

"Pärast French Openit ja enne Wimbledoni oli seis piisavalt hea ning ta arvas, et võiks sel aastal sellist vaheldumist proovida, kuid peale Wimbledoni olid jalad hellad."

34-aastane Kanepi on viimastel aastatel võidelnud krooniliste vigastustega mõlema jala kannapiirkonnas ning seetõttu võistelnud varasemast hõredama turniirikalendriga.

Järgmise turniiri peaks Kanepi praeguste plaanide kohaselt tegema USA-s Cincinnatis (WTA Premier 5 kategooria), kus ta peab alustama 10. augustil kvalifikatsioonist. Põhiturniir algab seal 12. augustil.

Enne aasta viimast slämmiturniiri US Open on Kanepi end veel üles andnud New Yorgis Bronxis toimuvale WTA International kategooria turniirile (18.-24. august). USA lahtised algavad 26. augustil.