Kanepi naiskonnast väljajätmise kohta selgitusi ei jagata. President Enn Pant: rumalatele küsimustele ma ei vasta

Meenutame Tamla eilset avaldust: "Naiskonna kokkupanemisel lähtusime lisaks sellele, et tegemist on Eesti tennise tippsportlastega ka sellest, et naiskond koosneks tugevatest meeskonnamängijatest ning Eesti pikaaegsest ja pühendunud esindamisest huvitatud sportlastest. Usun, et oleme teinud õiged valikud. Kutsun kõiki üles meie Fed Cupi naiskonnale kaasa elama ning neile pöidlaid hoidma! Peamine on nüüd lasta naiskonnal ja nende toetajatel mängudeks põhjalikult valmistuda ning meediatähelepanu asemel pühenduda viimastele treeningutele ja mängudele."

Sellega saime Kanepi kohta justkui teada kolme asja: esiteks seda, et 34-aastase Kanepi näol pole tegu enam tippsportlasega, teiseks - ta pole Eesti esindamisest pikaajaliselt huvitatud ja ta pole meeskonnamängija. Delfi ja Eesti Päevalehe kõnedele pole Tamla enam pärast pressiteate avaldamist vastanud.