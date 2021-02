Kanepi jäi hoolimata finaalikaotusest turniiriga rahule: sain palju häid mänge ja võite

"Puus oli kinni teibitud, sest on nende mängudega kangeks läinud. See ei häirinud liikumist. Igaks juhuks oli teip peal," rahustas Kanepi poolehoidjaid, kes kahtlustasid, et 4:6, 1:6 kaotuse taga belglannale Elise Mertensile (WTA 20.) võisid peituda terviseprobleemid.

Õnneks see nii siiski polnud. Lihtsalt vastane tegi täna head tööd ega lubanud Kanepit korralikult mängu sisse. "Mulle tundus, et ta mängis täna väga hästi. Ma ei saanud kuskilt väga kinni. Esimese seti lõpus tekkis korraks väike variant - see oli ka ainult korraks -, aga ta mängis igalt poolt hästi ja lihtsaid punkte ei saanud ma üldse. Teised mängud on mul ka olnud siin üles-alla, aga täna oli nii, et kui ma ise eksisin, siis tema midagi niisama ei andnud," võttis Kanepi mängu kokku.

Kanepi tunnistas, et tundis täna ka väikest finaaliärevust, mis mängu kestel siiski ära kadus: "Enne mängu oli ärevus. Kui sain väljakule mängima, siis kadus ära. Väljak oli tuttav, ei olnud midagi hullu. Aga ma ei tunne, et see ärevus oleks mu mängu algust mõjutanud."

Kokkuvõttes jäi Kanepi turniiriga, mis tõi talle viis võitu ja aitab järgmise nädala maailma edetabelis tõusta 65. kohale, igati rahule. "Loomulikult jään rahule. Sain palju häid mänge ja võite," sõnas ta.