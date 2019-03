Kanepi ja Kontaveit said teada Miami turniiri esimese vastase

Kanepi ja Riske on varem kohtunud kahel korral ning mõlemal naisel on nendest mängudest seni kirjas üks võit, kuid need matšid jäävad juba aastatetagusesse aega. 2013. aastal jõudis Kanepi 6:2, 6:3 võiduga Riske'i üle Wimbledoni kaheksandikfinaali, 2014. aastal Madridi saviliival jäi 6:7, 6:1, 6:2 aga peale Riske.

Kanepi ja Riske'i kohtumine toimub kõigi eelduste kohaselt meie aja järgi kas neljapäeva õhtupoolikul või öösel vastu reedet.

Riske'i alistamise korral läheb Kanepi kokku maailma 27. reketi Su-wei Hsiehiga, kelle alistamise korral võib kolmandas ringis vastaseks tulla maailma esireket Naomi Osaka.

Anett Kontaveit alustab Miami turniiri otse teisest ringist, kus tema vastaseks on maailma edetabelis 73. kohal paiknev ameeriklanna Amanda Anisimova, kes alistas täna esimese ringi matšis sakslanna Andrea Petkovici (WTA 67.) 6:4, 6:3.