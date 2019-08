Kanepi ja Kontaveit alustavad US Openit alles teisipäeval

Kanepi mäng sakslanna Tatjana Mariaga on paigutatud 9. väljaku teiseks matšiks. Esimene mäng algab Eesti aja järgi kell 18. Esimeseks mänguks on meeste matš itaallase Lorenzo Sonego ja hispaanlase Marcel Granollersi vahel.

21. asetusega Kontaveit ja hispaanlanna Sara Sorribes Tormo tulevad 6. väljakule kolmandana. Seal algab päev serblanna Aleksandra Krunici ja lätlanna Jelena Ostapenko matšiga ning teise mänguna on kavas portugallase Joao Sousa ja austraallase Jordan Thompsoni kohtumine. Seega on võimalik, et Kontaveit pääseb platsile veel enne südaööd, aga mängu algusaeg võib ka kolmapäeva varahommikusse jääda.

Teisipäeva peaväljaku programmi avab maailma esireket Naomi Osaka, kes kohtub venelanna Anna Blinkovaga. Naiste tabeli avaringi magusaim matš Serena Williamsi ja Maria Šarapova vahel leiab aset esmaspäeval õhtuse progammi esimese mänguna, mis on Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul kell 2.

AJAKAVA

Kuula ka "Matšpalli" podcasti US Openi eelvaadet! Stuudios arutlesid eestlannade võimaluste ja võimalike favoriitide üle saatejuht Gunnar Leheste ning eksperdid Silver Karjus ja Michel Lehtmets.