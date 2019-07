Kanepi füsioterapeut Indrek Tustit: sellist muret pole, mis täna väljakule minna ei lubaks

"Ta ei kurda praegu väga paljude asjade üle. Alati saab [seisund] parem olla, aga pole sellist asja, mille pärast täna väljakule ei saaks minna," ütles Tustit reedel "Matšpalli" podcastile.

Kanepi osales Wimbledoni ja tema jaoks kaheksandikfinaaliga lõppenud French Openi vahepeal vaid ühel mõõduvõtul, Liverpooli näidisturniiril, kus alistas finaalis WTA edetabelikohata itaallanna Corinna Dentoni 6:2, 6:2. Näidisturniirilt suundus ta otse Londonisse, kus on löögitrenni teinud alates teisipäevast.

Enamasti on Kanepi harjutanud oma treeneri Dušan Vemiciga, kuid teisel pool võrku on eestlannal seisnud ka USA tõusev täht, 20-aastane Sofia Kenin (WTA 28.), kes täna juba oma avaringi matši võitis.

"Arvan, et seal ei ole väga suurt tähtsust, millist turniiri ta mängib. Tähtis on rohkem murutunnetus. Näidisturniiril sa tead, mitu mängu sa saad. Tema jaoks oli hetkel olulisem, et ta saab oma kuus-seitse mängu. Kindla peale minek on parem kui minna kuskile kvalifikatsiooni mängima," sõnas Tustit.

Üleminek liivaväljakutelt murule on Tustiti sõnul Kanepi puhul plaanipäraselt kulgenud. "Ta võttis peale French Openit ligemale 10 päeva vabaks, tegi üldfüüsilisi harjutusi ja jõusaali, rohkem muru peal harjutusi, et uuel kattel liikumisega harjuda. Kui murul ükskord mängima hakkas, ütles, et kõik on okei. Tunnetus tuli suhteliselt kiiresti," ütles ta.

Kanepi ennustusportaalides favoriit