Kaks nädalat hotellis istumist maksis Kontaveitile kätte: tundus, et õlg ja küünarnukk hakkasid otsast ära kukkuma

Esmalt kiitis Kontaveit vastast. „Minu hea algus ei tähendanud, et mänginuks hästi vaid seda, et Shelby eksis liiga palju,” analüüsis Kontaveit. „Siis hakkas ta tegutsema agressiivselt ja mängis väga head tennist. Tegin, mis võimalik, aga Shelby vääris võitu. Mulle ei jää midagi kripeldama.”

Põhjus, miks Kontaveit ei suutnud Rogersiga sammu pidada, oli tema sõnul see, et ei jätkunud kütust ja keha andis järgi: „Õlg ja küünarnukk hakkasid otsast ära kukkuma ja tundus, nagu poleks jalad keha külge kinnitatud,” tõdes Kontaveit. „Proovisin kohtumiste järel füüsist taastada, nii palju kui võimalik, ent oli teada, et kaks nädalat hotellitoas istumist jõuavad mulle järgi. Väsimus muutus iga päevaga suuremaks ja keha väsinumaks.”

Kohati mängis Kontaveit briljantset tennist, kuid ei suutnud tervet paketti kokku panna, sest liiga palju tuli sisse vigu. „Vastane pani mind surve alla, sellest ka vead,” selgitas Kontaveit. „Serv... Juba soojendusel tundsin, et serv on aeglasem, aga see oli tingitud mu keha olekust.”

Kontaveiti valdasid kahetised tunded. „Suurturniiril kolmanda ringiga piirduda pole see, mida sooviksin, alati tahaks enamat. Ent kui arvestada neid kahte hotellinädalat, siis tuleb mänguga rahul olla, kuigi ma ei näidanud kaugeltki oma parimat tennist.”

Nüüd tuleb Kontaveit koju ning plaanib mängida märtsis algavatel Doha ja Dubai turniiridel. „Aga tegelikult ei tea me, millised võistlused toimuvad ja kuhu liigume. Aeg on ebakindel. Loodetavasti ei korraldata turniire seal, kus tuleb taas pikalt karantiinis viibida.”