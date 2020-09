Kaia Kanepi võitlusest buliimiaga: ajapikku läksid hullemaks nii šokolaadi söömise hood kui ka lahtisti kasutamine

"16-aastasena võitsin ma Prantsusmaa lahtistel noorteturniiri ja mäletan, et kui tulin Eestisse, siis sõin lennukis ühe väikese šokolaadi, aga mul olid ikkagi süümepiinad," ütles ta ja lisas, et igaks juhuks võttis ta kohe pärast seda kõhulahtistit, vahendab ERR-i portaal Menu.

"Järgmine päev läksin kaalule ja nägin, et midagi ei ole muutunud, seega ma sõin magusat, aga kaal on ikka sama."

"Sealt ma sain nagu indu juurde, et võin süüa küll magusat, võtta lahtistit ja järgmine päev on kõik okei," tõdes Kanepi ja lisas, et mida aeg edasi, seda hullemaks läksid nii šokolaadi söömise hood kui ka lahtisti kasutamine. "Ma ei rääkinud sellest mitte kellelegi, arvasin, et tulen ise sellega toime, aga reaalsuses läks asi aina hullemaks."