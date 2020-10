Kaia Kanepi võitis Istanbulis karjääri 17. ITF-i tiitli!

Kaia Kanepi - Vera Zvonarjova

Mängu statistika:

6:3, 6:3! Käes!

30:40 Kanepil murde- ja matšpall.

Zvonarjovale geimi esimene punkt, Kanepile teine, seis 15:15.

5-3 Kanepi hoiab oma pallingut ja on turniirivõidust vaid ühe geimi kaugusel!

AD:40 Uus katse, geimpall Kanepil.

40:40 Zvonarjova püsib veel mängus.

AD:40 Kanepil geimpall.

Zvonarjova võitis teise punkti järjest ja viigistas 30:30.

Kanepi juhtimas oma pallingul 30:15.

Venelanna topeltviga aitas Kanepi eduseisu ning Kaia murdis end 4:3 ette!

Ka kolmas geimpall ei too Zvonarjovale edu.

Zvonarjoval on olnud kaks geimpalli, aga Kanepi on need mõlemad päästnud - 40:40 ikka.

40:40 Kaks järgmist punkti Kaiale.

40:15 Zvonarjoval kasutada kaks geimpalli.

Kanepi hoidis tasavägises geimis oma servi ja viigistas 3-3.

2-3 Kanepi tuli raskest seisust välja ja murdis venelanna pallingu!

Zvonarjova on oma servigeimis 40:30 ees.

Zvonarjova lõpetas geimi ässaga ja läks 3:1 juhtima. Kanepi sai kätte kaks punkti.

1-2 Zvonarjova hoidis oma servi.

Teises setis on seis 1-1 ja Zvonarjoval kasutada kaks geimpalli. Esimeses geimis sai Kanepi venelanna pallingult vaid ühe punkti, teises geimis läks Kanepi 40:30 ette, Zvonarjova viigistas 40:40 ning järgmised kaks punktid olid Kaia omad.

Ässad Kanepile 2:0Topeltvead 0:11. serv sisse: 54% - 76%1. servi punktid: 60% - 41%2. servi punktid: 100% - 86%Murdepallid: 3/6 - 2/5

Käes! Kanepi võidab esimese seti 48 minutiga 6:3.

Kolmas settpall.

Kanepil oli ka teine settpall, kuid Zvonarjova viigistas uuesti 40:40.

Kanepi lõi ässa ja omas vahepeal juba settpalli. Hetkel taas 40:40.

40:40 Kanepi viigistab.

30:40 Zvonarjoval kasutada murdepall.

5-3 Zvonarjova lõpetas geimi topeltveaga.

Zvonarjova on pärast 30:30 viigiseisu läinud ette 40:30.

40:40 Kanepi viigistab. Mängu algusest on kulunud 38 minutit.

4-3 Zvonarjova murrab Kanepi servi päeva pikimas geimis. Murded 2:2.

Kanepi suudab selle päästa ja geim jätkub.

Zvonarjova on maratongeimis võitnud endale kätte murdepalli.

40:40 Zvonarjova püsib veel mängus.

AD:40 Kanepi haarab eduseisu.

40:40 Zvonarjova ei lase sellel geimil veel minna.

Kanepil peale 30:30 viigiseisu kasutada 40:30 seisul geimpall.

4-2 Kanepi murrab kohe jälle vastu. Servimurded eestlannale 2:1.

15:40 Kanepil kasutada kaks murdepalli.

3-2 Zvonarjova murdis Kanepi pallingu. Kaia mängis maha 30:15 edu.

3-1 Zvonarjova hoiab oma pallingut ja saab esimese geimivõidu kirja.

40:40 Zvonarjova suudab selle päästa.

30:40 Kanepil kasutada järjekordne murdepall.

3-0 Kanepi läks oma servigeimi 30:0 juhtima ja pärast 40:30 edu vormistas ka geimivõidu.

2-0 Kanepi võitis tasavägise geimi. Esimene servimurre ka juba nähtud.

40:40 Venelanna suudab murdepalli päästa.

30:40 Kanepil on murdepall.

Zvonarjova servigeimis on seis 30:30

1-0 Kanepi võitis esimese servigeimi nulliga. Kolmanda punkti võitis ta ässaga.

Mängijad on soojendusel.

