Kaia Kanepi treener saadeti French Openilt positiivse koroonaproovi tõttu koju

Kanepit pidanuks French Openil juhendama endine Serbia meesmängija Ivan Bjelica, kellega ta varemgi koostööd on teinud, kuid koroonaviiruse reeglite tõttu teda Roland Garrosi tenniseväljakutele ei lubatud.

"Ivan jõudis kohale kolm-neli päeva enne Kaiat ühe oma meesmängijaga, kes pidi mängima kvalifikatsioonis. Üks neist andis aga positiivse testi. Kuna nad jagasid hotellituba, siis saadeti mõlemad koju. See ongi põhjus, miks mina siia tulin," rääkis Tustit telefonitsi Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kanepi Bjelicaga viimastel päevadel kokku puutunud ei ole ning eestlanna koroonaproovid on olnud negatiivsed.

Bjelicaga ollakse siiski sõnumite vahendusel mingil määral ühenduses. "Enne mängu mõned sõnumid ikka saadab," lisas Tustit.

Tänast mängu kommenteerides, mille Kanepi tšehhitari Marie Bouzkova vastu 4:6, 6:4, 6:2 võitis, ütles Tustit: "Nendes tingimustes võita on väga hea. Need olid nii ekstreemsed olud, et Kaia selliseid varasemast ei mäletagi. See muudab mängu lotoks."

Koroonaviiruse tõttu pidid kvalifikatsiooniturniirist eemale jääma kokku kuus mängijat. Korraldajad on ametlikult teatanud, et esialgu andsid positiivse proovi kaks mängijat ja üks treener, turniirilt võeti maha ka kolm mängijat, kes olid lähikontaktis olnud viirusesse nakatunud treeneriga.

Koroonapositiivsete mängijate nimesid ametlikult ei teatatud. Vabatahtlikult on oma olukorrast rääkinud bosnialane Damir Dzumhur, kelle treener Petar Popovic positiivseks osutus. Mängija sõnul andis treener hiljem omaalgatuslikult veel kaks proovi, mis olid aga negatiivsed.

"Tal ei lubatud kordustesti teha ning me oleme kindlad, et see oli valepositiivne proov, sest mu treeneril on antikehad," lisas Dzumhur, kes on Pariisis jõudnud 2015. ja 2018. aastal kolmandasse ringi.

Portaali Tennisplaza.be teatel võtsid end kvalifikatsioonist lisaks Dzumhurile maha ka kasahh Denis Istomin (ATP 167. - ise positiivne), hispaanlane Bernabe Zapata Miralles (ATP 144. - treener positiivne), ameeriklane Ernesto Escobedo (ATP 172. - treener positiivne) ja serblane Pedja Krstin (ATP 253. - treener positiivne).