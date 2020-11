Kaia Kanepi tõusis WTA edetabelis viis kohta

Eesti esireket Anett Kontaveit säilitas oma 23. koha.

Kanepi on hooaja lõpus mööda ITF-i turniire tuuritanud eesmärgiga saada selline edetabelikoht, mis ta otse 2021. aasta esimesele suure slämmi turniirile Australian Open põhitabelisse viiks.

Hetkeseisuga on ta veel üles antud 16. novembril Kanaaridel Las Palmases toimuvale 25 000-dollarilise ITF-i turniirile, kus tal oleks esimene asetus. Kontaveit on oma hooaja juba lõpetanud.

Teiste eestlannade kohad WTA edetabelis: 562. Elena Malõgina (-1), 968. Katriin Saar (-1), 1248. Maria Lota Kaul (-3).

Eesti meestest tegi 45-kohalise tõusu Kenneth Raisma, kes kerkis 908. kohale. Eesti esinumber on jätkuvalt Jürgen Zopp, kes kukkus koha võrra 555. positsioonile. Valdimir Ivanov on 709. (-2), Kristjan Tamm 727. real. ATP edetabelikoht on veel Daniil Glinkal (854.), Siim Troostil (1629.), Carl Bret Parkol (1713.) ja Karl Kiur Saarel (1789.).