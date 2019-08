Kaia Kanepi tegi treeneritiimis vangerduse. Uus juhendaja on tema senine löögipartner

Noorte vanuses sai ikka palju võisteldud ja reisitud. Tennisega võistlesin, aga rekelton (mitmevõistlus, mis ühendab sulgpalli, tennist, lauatennist ja squashi - toim) oli minu põhiala, kust sain tänaseks mitmekülgsuse ja oskused. Tennisetreenerina olen töötanud peaaegu viis aastat. Enamasti olen tegelenud noortega.

Kaia on juba nii kogenud mängija ja paljude treenerite näpunäiteid saanud, et tekib küsimus, mille arvelt ta veel paremaks saaks minna. Mida teie talle juurde sooviksite anda?

Paremaks saab alati minna! Kaia puhul pole see enam uute asjade õppimine, vaid pigem vanade asjade hästi tegemine ja nende meelespidamine trennides ja mängus. Kaial on välja kujunenud oma kindel mäng ning sellega seonduvalt on minu soov teda aidata tema jaoks ebamugavate vastaste vastu valmistumisel.

Kuidas jäite rahule Kaia esimese ringi võiduga - 5:7, 7:6 (4), 6:3 sakslanna Tatjana Maria üle - ja mida ta peaks silmas pidama tänases teise ringi mängus horvaatlanna Donna Vekiciga? Kuidas ja kui põhjalikult te vastaseid üldse analüüsite?

Palju oli sundimata vigu, mille kallal me töötame järgmises mängus. Vastane tegi suurepärase mängu ning tegi Kaiale võitmise ääretult raskeks, nagu ka seis peegeldab. Kuna Vekici tase on kindlasti kõrgem kui eelneval vastasel, siis peame proovima need vead parandada. Vastast aitavad analüüsida kokku kogutud statistika, eelnevad mängud erinevate vastastega, liikumine, plussid ja miinused - palju asju.

Kanepi ja Vekic (WTA 23.) peavad teise ringi kohtumise täna 10. väljaku kolmandas matšis. Paremal juhul pääsevad nad väljakule kella 21.30 paiku, kuid eelnevate mängudega võib minna ka kauem. Väljaku esimene matš algab kell 18.

Anett Kontaveit (WTA 21.). kohtub 15. väljaku teises matšis Austraalia esindaja Ajla Tomljanoviciga (WTA 47.). See mäng võiks eeldatavalt alata 19.30 ja 20.00 vahel.