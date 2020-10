Kaia Kanepi sai ITF-ilt õiguse võistelda olümpiamängudel

Eesti Tennise Liit saatis kirja ITF-ile koos oma palve ja Kanepi selgitustega, et tal lubataks olümpiast osa võtta ka ilma ühe tingimuse (FedCupil mängimine aastatel 2019 ja 2020) täitmiseta. ITF rahuldas palve eelkõige kahel põhjusel: 1) varasematel aastatel on Kanepi panus FedCupil olnud suur; 2) vigastused on mänginud suurt rolli Kaia eemalejäämises. ETL-i president Enn Pant sai vastava kirja ITF-i Olümpiamängude Komiteelt 14. oktoobril, kus on ametlikult teatatud palve rahuldamisest, vahendab Tennisnet.ee.

Mõistagi peavad Kaia olümpial võistlemiseks olema täidetud ka teised tingimused, millest peamine on pääs 56 naismängija sekka, kes valitakse Tokyosse edetabeli põhjal. Tõenäoliselt ei ole vaja olla 56 parema seas, võib piisata ka 65.-70. kohast, sest eespool on riike (näiteks Tšehhi, USA, Venemaa), kellel on 56 parema seas rohkem kui neli (ühe riigi limiit olümpial) naist.

Olümpiale pääsu edetabel lüüakse lukku järgmise aasta juunis pärast Prantsusmaa lahtiseid meistrivõistlusi.

