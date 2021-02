Kaia Kanepi: poleks oodanud, et nii hästi mängu alustan

"Alustasin mängu väga hästi. Ei oodanud, et nii hästi alustan, aga siis tekkisid väiksed raskused. Andsin oma servigeimi kahe topeltveaga ära. Päike paistis otse silma. Järgmine kord servima minnes ei visanud palli enam nii kõrgele üles ja oli lihtsam. Ärevat seisu täna õnneks ei olnud," rääkis ta pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele.

Kanepil ja Kontaveidil vedas, et nad sattusid loosi tahtel tabeli ülemisse poolde, mille mängudega tehti algust täna, mitte esmaspäeval. Eelmised turniirid venisid eestlannadel teatavasti pikaks: Kanepi kaotas alles WTA turniiri Gippsland Trophy finaalis belglannale Elise Mertensile.

"Puhkepäev mõjus mulle hästi. Täna ei olnud enam nii kange kui finaalipäeval. Eile tegin kerge trenni, enamus päevast puhkasin. Nüüd saan samuti pool päeva ja terve homse päeva puhata. Hea, et ei pea kohe järgmine päev mängima," lausus Kanepi.

Teises ringis ootab Kanepit neljapäeval suur kohtumine turniiri tiitlikaitsja Sofia Keniniga (WTA 4.), keda ta 2018. aastal Roomas kvalifikatsiooni esimeses ringis kolmes setis võitis. "Mäletan, et see oli raske mäng liiva peal. Siis ta oli veel noor ja tulevane täht. Mõtlesin veel, et nii hästi mängib oma vanuse kohta. Nüüd on kõvaväljaku peal, teised tingimused, teine aasta. Ei oska öelda, kuidas kulgeb. Kindlasti tunneb ta end nendel väljakutel hästi. Aga praegu ma pole veel selle mängu peale mõelnud."

Eeldatavasti pannakse Kanepi - Kenini matš kui mitte peaareenile, siis vähemalt ühele kolmest suuremast areenist. "Ma suurtel väljakutel pole veel trenni teinud, küll aga varem paar korda mänginud. Mulle meeldivad suured väljakud. Minugipoolest, parem suurel kui väiksel!" sõnas Kanepi.

