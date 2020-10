Kaia Kanepi mängib täna 22. korda ITF-i turniiri finaalis, eestlanna võitis avaseti

Tund ja 15 minutit kestnud mängu jooksul lõi Kanepi 2 serviässa, Burrage ühe. Topeltvigu tegi Kanepi 4, Burrage 3. Esimene serv õnnestus Kanepil 46%, vastasel 66%-liselt, kuid esimesest servist mängu jäänud punkte realiseeris Kanepi kindlamini (81% vs 54%). 10-st murdepallist realiseeris Kanepi 5, Burrage 3-st 2.

Tänases finaalis kohtub turniiril esimest asetust omav Kanepi kuuendana paigutatud briti Harriet Dartiga (WTA 154.), kes alistas 6:4, 6:4 sakslanna Jule Niemeieri (WTA 299.). Nii Kanepi kui ka Darti tänased vastased pääsesid põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni.

Praeguseks on finaalis esimene sett mängitud. Kanepi võitis selle 6:4.

35-aastasele Kanepile on see karjääri 22. ITF-i turniiri finaal. 15 finaali on ta võitnud ja 6 kaotanud, kusjuures võitnud on ta järjest seitse finaali, neist viimase mullu detsembris Tšehhis Milovices.