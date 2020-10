Kaia Kanepi kohtub Istanbuli turniiri finaalis hiljutise USA lahtiste tšempioniga

36-aastane Zvonarjova alistas poolfinaalis 6:2, 6:1 Suurbritannia tennisisti Francesca Jonesi (WTA 257.). Kanepi oli 6:4, 6:2 üle rumeenlannast Jaqueline Cristianist (WTA 169.).

35-aastase Kanepi (WTA 105.) ja Zvonarjova finaal on ootuspärane, tegemist on Istanbuli turniiri kõige nimekamate tennisistidega. 36-aastane Zvonarjova oli 2010. aastal maailma edetabelis teisel kohal. Ta jõudis tol aastal finaali nii Wimbledoni kui US Openi naisüksikmängus.

Tänavusel US Openil krooniti Zvonarjova koos Laura Siegemundiga naiste paarismängu võitjaks.