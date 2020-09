Kaia Kanepi ei osanud öelda, kas tema suured slämmid on mängitud

"Mulle tundus, et ta mängis täna paremini, eriti sai ta servist lihtsamaid punkte kui mina. Kuigi ka mul olid omad variandid, ei õnnestunud mul neid täna kätte saada," nentis Kanepi virtuaalsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikega rääkides.

"Seda oli oodata, et ta kõvasti palle tagasi ajab, aga täna õnnestusid tal löögid eriti hästi nurkadesse ja joonele. Ta mängis väga hästi täna."

Enda mänguga jääb Kanepi üldjoontes rahule. "Enda mänguga jään enam-vähen rahule. See jääb tõesti kripeldama, et ma ei saanud servist nii suurt initsitatiivi, kui tavaliselt olen harjunud," lisas ta.

Kas tänane mäng Pariisis oli Kanepi viimane etteaste suurte slämmi turniiridel või tenniseväljakutel üldse? "Ei tea ju, kas Austraalia lahtised toimuvad," jättis ta otsad lahtiseks.

Millal sinu karjääri jätkamise otsust on oodata? "Ma ei tea. Võibolla novembris-detsembris. Eks siis ole selge, kas Austraalia lahtised toimuvad, kas ma sinna peale saan ja kas ma lähen," vastas 35-aastane kuuekordne suure slämmi veerandfinalist.

Kanepi on sel aastal üles antud veel ühele ITF-i turniirile Prantsusmaal, kuid pärast French Openit toimuvaid turniire on hakatud koroonapandeemia tõttu hoolega tühistama.

Mis tundega sa hotelli kohvreid pakkima lähed ja Pariisist lahkud? "French Open on minu jaoks väga hea turniir olnud. Võitsin siin noorteturniiri ja olin täiskasvanuna kaks korda veerandfinaalis. Loomulikult tahaks iga grand slam hästi mängida. Pariis on väga meeldiv koht, French Open samuti," ütles Kanepi.

Elise Mertensi kommentaar pressikonverentsilt: "Olen oma esitusega üsna rahul. Tundsin, et servisin palju paremini. Pidin ta serve alla panema, sest tegu on väga kõva lööjaga. Kui talle pall otse ette mängida, võib ta väga tugevalt nurkadesse lüüa. Üritasin olla agressiivsem. Olud olid pühapäevaga võrreldes veidi teistsugused. Väljak oli täna natuke kiirem. Temperatuur oli kõrgem ning ka päike tuli lõpuks välja, mis lubas mul särgi väel mängida."

Oma võimalikust järgmisest vastasest, Aliaksandra Sasnovitšist või Caroline Garciast, rääkides ütles Mertens: "Mängisin Sasnovitšiga Palermos. See oli esimene mäng peale pausi, seega mitte just minu parim matš - mul on sellest mängust palju õppida. Garciaga pole ma ilmselt kunagi mänginud, võibolla aastaid tagasi. Kuid ma kindlasti vaatan nende tänast mängu, et teada saada, kuidas nad liival mängivad."