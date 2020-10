Kaia Kanepi alustab järjekordset tiitlijahti andeka horvaatlanna vastu

Samuti 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri avaringis ootab Kanepit ees 22-aastane horvaatlanna Ana Konjuh (WTA 634.). Esmapilgul võib vastane kerge tunduda, aga Konjuh jõudis juba 19-aastaselt maailma edetabelis 20. kohale.

2017. aasta septembris pidi ta käima aga küünarnukioperatsioonil, mille tõttu ootas teda ees pikem võistluspaus. Suure slämmi turniiridel on tema parimaks saavutuseks 2016. aasta US Openi veerandfinaal. Horvaatia tennisist on karjääri jooksul võitnud ühe WTA- ja kaks ITF-turniiri.

Kanepi on teist turniiri järjest esimese asetusega. Konjuh pääses võistlusele tänu vabapääsmele. Tennisistid peaksid omavahel vastamisi minema teisipäeval. Selle kellaaega pole aga veel avalikustatud.