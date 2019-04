Kahju! Kaia Kanepi kaotas Charlestoni turniiri kaheksandikfinaalis Australian Openi poolfinalistile

Kaia Kanepi - Danielle Collins

Kõik! Teine sett Danielle Collinsile 6:1 ja ameeriklanna pääseb veerandfinaali!

1:5. Collins hoiab pallingut.

1:4. Kanepi saab teises setis esimese geimivõidu kätte. Geimi lõpetas Kanepi matši kolmanda ässaga.

0:4. Collins servib geimi lõpus kadestamisväärselt kindlalt ja hoiab pallingut.

Paraku lähevad kõik kolm murdepalli vett vedama, viik!

Kanepil murdepallid seisul 40:0!

Ai-ai! Collins pääseb 40:15 ette.

0:3. Kanepi teeb selgelt liiga palju lihtvigu ja kaotab taas oma servigeimi! Väga raske seis kogenud eestlanna jaoks.

0:2. Collins päästab Kanepi ühe murdepalli ja suudab pallingut hoida.

0:1. Kahjuks geim ikkagi Collinsile!

Kanepi päästab kolm murdepalli!

0:40 ja kolm murdepalli!

Teise seti alustuseks jääb Kanepi oma pallingul 0:30 kaotusseisu.

Avasett Collinsile 7:6, kiire lõppmäng 7:1.

Kanepi sai esimese punkti - 1:6.

Ja nüüd juba 6:0, Collinsil kuus settpalli.

Juba 5:0...

Collins juhib 4:0.

Kahjuks juba 3:0 ameeriklannale, kes hakkab servima.

Kanepi servib ja 2:0 Collinsile.

1:0 Collinsile.

6:6. Kanepi lööb kaks ässa, hoiab pallingut ja viib avaseti kiiresse lõppmängu.

5:6. Collins on pallingul kindel ja jõuab setivõidust ühe geimi kaugusele.

5:5. Collins murrab ja jääb avasetis mängu!

Collins pääseb 40:0 ette!

5:4. Kanepi võidab kolmanda geimi järjest ja hakkab servima avaseti võidule!

Kanepile kaks murdepalli - 40:15!

4:4. Kanepi hoiab oma pallingut üsna kindlalt ja on mängus tagasi. Mängitud on 40 minutit.

Kanepi kuulas puhkepausi ajal treeneri nõuandeid, kuid kahjuks pole võimalik öelda, milliseid näpunäiteid eestlanna täpselt sai.

Kanepi pääseb vastase pallingul 40:0 ette!

3:4. Super! Kanepi murrab kohe tagasi, loovutamata vastasele ühtegi punkti!

2:4. Ai-ai! Collins sai kolm murdepalli ja realiseeris neist teise, tehes ilusa äralöögi! Kanepi on avasetis raskesse seisu jäänud.

2:3. Kanepi annab võimsa lahingu ja saab ka kaks murdepalli, ent väga pikale veninud geimi lõpus on ameeriklanna ikkagi kindlam.

2:2. Kanepi hoiab oma servigeimi.

1:2. Collins on oma servil kindel.

1:1. Kahjuks murrab Collins koheselt tagasi ja mäng viigis.

1:0. Kanepi sai kaks murdepalli ja realiseeris neist teise! Suurepärane algus.

Mäng on alanud Collinsi servigeimiga!

Kanepi ja Collinsi mängu algusajaks on märgitud kell 22.20. Delfi otseülekanne peaks algama kell 22.15.

Tere, tennisesõbrad! Kaia Kanepi ja Danielle Collinsi mäng on peatselt algamas, sest Monica Puig (WTA 63) on just võitnud maailma kümnendat reketit Aryna Sabalenkat 6:2, 7:5.