Kahel korral Rod Laveriga kohtunud Toomas Leius ei pidanud legendi tennise IQ-d eriti kõrgeks

Üksikmängus 11 suure slämmi tiitlit võitnud Laver, kelle järgi on nimetatud Austraalia lahtistel meistrivõistluste peaväljak, on ainus meesmängija, kes ühe kalendriaasta jooksul võitnud kõik neli suurt slämmi koguni kaks korda (1962 ja 1969). Neist viimasel aastal leidis aset Leiuse ja Laveri teine kohtumine, mis toimus New Zealand Openil Aucklandis veerandfinaalis. Laveri võidunumbrid olid viiesetilises lahingus 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5.

"Mäletan sellest mängust seda, et ma ei tundnud kordagi, nagu ma võiks selle matši võita," ütles Leius üllatuslikult, kuigi kaotas viimase seti 5:7.

"Sellest turniirist veel nii palju, et laupäeva õhtul mängisin ma veel Mal Andersoniga (US Openi võitja 1957) paarismängu finaalis Roger Taylori ja Raymond Moore'i vastu (skoor 13:15, 6:3, 8:6, 8:6). Mal oli üks esimesi, kes hakkas mängima metallreketitega. Esimese seti võitsime, aga siis lõi ta kaks või kolm metallreketit puruks ning pidi edasi mängima puureketiga. Me kaotasime selle matši ja see läks meile kummalegi maksma 1000 dollarit - sel ajal oli see suur raha."



Rod Laver Foto: AP/SCANPIX



Hoopis eredamalt on Leiusel meeles Laveriga kohtumine aastast 1961, mil mehed kohtusid Wimbledoni turniiri avaringis ja australlane võitis 6:4, 6:1, 6:1.

"Esimeses setis pusisin ja pusisin kuni 4:4-ni, siis läks ta oma teed. Ma servisin ta väljakust välja küll, aga siis ta hakkas mulle laskma kõrgeid palle läbi koridori tagakäevollena tagasi. Pärast seda ei olnud mul enam variante. Seda kõrget tagakätt ma ära mängida ei suutnud. Ta oli niivõrd kiire, et jõudis platisle tagasi. Mul oli oma serviga juba võrdlemisi raske. Kuigi tema tennise IQ ei olnud eriti kõrge," lõpetas Leius tolle meenutuse rabava avaldusega.