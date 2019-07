Jürgen Zopp: nädala raskeim matš oli Raisma vastu, olime tabelit nähes mõlemad kurvad

"Serv töötas sel nädalal normaalselt. Tagajoonemänguga ei ole hetkel väga rahul. Liiga palju praaki tuleb sisse. Olid mõned mängud, mis läksid liiga nibin-nabin. Lasin vastasel liiga mängus sees olla. Mingid momendid tulevad hästi välja, aga palju puterdan ka ära - see teeb hetkel olukorra ebakindlaks. Selline tunne, et iga hetk võib käest ära libiseda. Isegi täna võisin rahulikumalt hingata alles teise seti 5:2 eduseisul. Aga ega see kindlus muudmoodi tule kui mängudega. Usun, et astusin täna väikse nõksu edasi," lisas Zopp.

ATP Challengeri karussellil elab Zopp hetkel üle rasket perioodi. Viimati õnnestus tal ühel turniiril üle kahe mängu pidada märtsis Kanadas Drummondville'is, kus ta pääses veerandfinaali.