Jürgen Zopp langes Tšehhis konkurentsist 32 parema hulgas

Zopp oli avaringist vaba. 32 parem hulgas läks eestlane vastamisi 17-aastase tšehhi Jiri Leheckaga. 31-aastane Zopp kaotas kaks tundi ja neli minutit kestnud kohtumise Leheckale 5:7, 7:6 (4), 4:6.

Leheckal ATP edetabelis veel kohta pole, kuid täiskasvanute ITF-i edetabelis paikneb ta 732. real. Juunioride maailma edetabelis on Lehecka praegu 16. positsioonil, poolteist kuud tagasi jõudis ta aga seal karjääri kõrgeimale, 10. kohale, kirjutab ERR Sport.

Zopile on see kolmas järjestikune Challengeri turniir, kus ta on ühe matšiga piirdunud.