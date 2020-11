Jürgen Zopp: keegi mult jõuga mänge ära ei võta, kahjuks otsustan need ise

Tänavu Australian Openi juunioride turniiril poolfinaali jõudnud võimsa serviga Ozolins oli Zopist parem ka juulis Tallinnas Tondil toimunud Eesti-Läti maavõistlusel Merco Cup.

"Ta andis mulle alguses servigeimides päris palju mänguruumi. Tema serv polnud see, mis teises ja kolmandas setis. Ta on selline mängija, et kui serv ei tööta, kannatab ka muu mäng kõvasti, nagu meil kõigil tegelikult. Teises setis tegin ühe kehva servigeimi ja sealt hakkas asi hargnema - tema sai hoogu juurde, servi tööle ja paranes ka muu mäng," rääkis Zopp eilsest mängust.

"Otsustavas setis jäin murdega taha, murdsin tagasi, aga tegin uute pallidega kohutava servigeimi - topeltviga ja eeskäe vead... Nii on raske võita. Olin mängus liiga passiivne ja tagajoonest kaugel. Oleksin pidanud talt rohkem mänguaega ära võtma ja teises-kolmandas setis agressiivsem olema."

Zoppi hooaeg pole olnud lihtne. Pärast pikka võistluspausi kavatses ta uuesti tuurile tulla aprillis, kuid koroonapandeemia tegi tennisekalendris oma korrektuurid. "Võistlushooaeg algas alles septembri alguses. Seni peetud nelja turniiriga pole ma oma mängu käima saanud," nentis Eesti esireket, kes ITF-i tasemel on tänavu vaid kaotusi tunnistanud.

Jürgen Zopp ja Vladimir Ivanov juulis Merko Cupil Karlis Ozolinsi ja Ernests Gulbise vastu mängides. Foto: Kiur Kaasik

Madalseisu põhjuseid analüüsides arvab Zopp, et on võrreldes mõne aasta taguste esitustega, millest eredaimalt paistavad silma 2018. aastal Gstaadi ATP turniiril poolfinaali pääsemine (teiste seas langes Zopi vastu praegune maailma 16. reket Fabio Fognini - toim) ja mullu Pärnu ITF-i turniirivõit, mängutasemes kõvasti järgi andnud.

"Mängutase on kehvem kui mõned aastad tagasi. Ma ei pruugi olla füüsiliselt kehvem, aga ei mängi nii, nagu ma mängisin. Asi ei ole löökide tugevuses. Ma ei löönud siis kõvemini või paremini, kuid mäng oli kvaliteetsem ja puhtam. Ma ei teinud siis 3:3 seisudel lolle servigeime. Ega keegi neid mänge praegu minult jõuga ära ei võta, kahjuks otsutan ikka ise," arutles Zopp.

Zopp on tänavu trenni teinud nii kodumaal kui ka Rootsis Good to Great akadeemias. "Olen üritanud teha kõike, mida mängija saab teha, muidugi oma võimaluste piires," lisas ta.