Jelena Ostapenko kritiseeris: ei saa olla nii, et paljudel vastuolulistel hetkedel antakse punkt eestlastele

Kolmapäevase võistluspäeva järel andis Ostapenko pikema intervjuu väljaandele Archyde, kus vaatas tagasi nii kohtumisele Kanepiga, mille ta 3:6, 4:6 kaotas ning ka turniiri korraldajate otsusele viia võistlus liivaväljakult üle kõvakattega platsile.

Mäletatavasti polnud lätlanna Kanepiga kohtumise ajal mitmel korral rahul kohtunike otsusega ning andis sellest ka vilemehele märku. "Kas sa oled pime või midagi?", "Kas sa palli üldse näed?" olid mõned laused, mis Läti esireket oma vihahoogudel kohtuniku poole hõiskas.

"Mõnedel hetkedel võivad vead tulla, aga ei saa olla nii, et paljudel otsustavatel ja vastuolulistel hetkedel annab kohtunik punkti eestlastele," rääkis Ostapenko. "See polnud meeldiv, sest hakkasin mängima normaalselt, kuid pärast neid hetki oli raske tagasi mängu saada. Mäng oleks võinud võtta hoopis teise suuna."

Ostapenko kiitis aga Kanepi servi. "Teadsin, et ta servib hästi, sest oleme juba üksteise vastu mänginud," jätkas lätlanna. "Lisaks mängis ta kodus ning sisehallis on alati lihtsam serivda."

2017. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja lisas, et talle ei meeldi spordis kaotada. "Ma olin väga õnnetu kohtunikuga ning loomulikult oli palju emotsioone, mis ei lasknud mul teises setis paremat tulemust välja võidelda. Olen väga emotsionaalne inimene ja ma ei oska kõike neda teada hoida, sest siis on mul raskem mängida."

Ühtlasi häiris Ostapenkot Merko turniiri korraldajate otsus viia võistlus liivaväljakult üle Tondi tennisekeskusesse. "Alguses ütlesime, et mängime hoopis teisel areenil kõvakattega väljakul. Siis aga öeldi, et mängime liiva peal. Treenisin selle jaoks ja olin õnnelik, sest mulle ei meeldi viimasel ajal väga kõvakattega väljakud," tõdes tennisist. "Kaks päeva enne mänge teatati aga, et mängime siiski kõvakattega platsil. Ausalt öeldes oli tuju väga halb."

Merko Cup turniiri direktori Riho Kalluse sõnul oli kattevahetus tegelikult Läti koondise esindajatega kooskõlastatud ning lõppude lõpuks oli see ainuõige otsus. Vihma tõttu oleksid liivaväljakul mängud seisma jäänud ja venitanud turniiri kolmepäevaseks, kuid Ostapenko ise ja ka Anett Kontaveit kiirustasid kohe pärast mänge Palermosse, kus neid ootab ees esimene koroonajärgne WTA turniir.