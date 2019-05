Järelhüüe: Jaan Jürine oleks võinud olla ka tennistreener

Seotud lood: Lahkus spordiajakirjanik Jaan Jürine

Mõtlesin vahel, et Jaan oleks võinud ka tennisetreenerina leiba teenida – mängu ta tundis, maailma tennises toimuvaga, sealhulgas uuendustega oli suurepäraselt kursis ja mis peamine, tal oli kõva ja selge hääl, mis treenerile vajalik. Toimetuses heitsime Jaani kõva hääle üle nalja. Samuti on jäänud meelde seik, kui kogu sporditoimetus mul külas käis ja me püüdsime viktoriini teha – kolmesed võistkonnad pidid mu elutoas oma nurga leidma. Aga küsimuste arutelul oli Jaani hääl nii selgelt kuulda, et teistel võistkondadel jäi vaid otsustada, kas nõustuda Jaani vastusega või ise mõelda.

Ägedad inimesed on värvikad ja mitmekülgsed, neist jääb maha palju mälestusi ja naljakaid seiku. Jaan oli igatahes üks neist ägedatest inimestest. Meie jääme meenutama, Jaanile head teed minna!