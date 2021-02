35-aastane Kanepi on oma pika karjääri jooksul esikümne mängijaid võitnud 12 korral, viimati 2018. aasta US Openi avaringis maailma esireketit Simona Halepit. Sabalenkal oli käimasoleval WTA 500 kategooria turniiril neljas asetus. Aasta esimese turniiri Abu Dhabis ja mullu sügisel Ostravas ja Linzis võidutsedes oli 22-aastane valgevenelanna võitnud järjest 15 matši.

"Võit on võit. Praegu ei tunne end kuidagi teisiti, võibolla õhtul. Peale mängu ei oska kohe öelda, sest homme on juba uus mäng," vastas Kanepi Delfi ja Eesti Päevalehele antud intervjuus küsimusele, kas võidud TOP 10 mängijate üle on magusamad kui teised.