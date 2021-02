Indrek Tustit lotovõidust ja kahenädalasest perioodist kergemas Austraalia karantiinis

Melbourne’i „mullis” toimuvate tenniseturniiride senise suurima üllatuse sepistas teisipäeva varahommikul Kaia Kanepi, kes alistas sügisest alates 15 matši ja kolm turniiri järjest võitnud valgevenelanna Arina Sabalenka tund ja 44 minutit kestnud mängus 6 : 1, 2 : 6, 6 : 1.

Üllatus oli see siiski vaid numbriliselt – maailma 94. reket seljatas seitsmenda –, kuid tenniseeksperdid ega asjatundlikumad fännid polnud sugugi üllatunud. On ju Kanepi varem võitnud 11-t esikümne mängijat, viimati 2018. aasta US Openi avaringis maailma esinumbrit Simona Halepit.

Kanepiga Austraalias kaasas olev treener Indrek Tustit hindas eelkõige teise ja kolmanda seti mängu taset, sest esimene sett läks Sabalenkal, kes avaringis oli vaba, väljaku ja võistlustempoga kohanemise nahka. „Edasi mängisid mõlemad väga head tennist. Oleks mõned raskemad punktid teistpidi läinud, oleks võib-olla ka mänguseis teistpidi, aga need kukkusid õnneks Kaia poolele,” märkis Tustit.