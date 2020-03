Indian Wellsi tenniseturniir tühistati koroonaviiruse hirmus, Anett Kontaveitil jääb võistlemata

"Praegusel hetkel on Riverside'i maakonnas liiga suur oht inimeste tervisele," rääkis Lõuna-California Ülikoolis töötav arst David Agus. "See ei oleks fännidele, mängijatele ega teistele naabruskondadele hea, kui praegu Indian Wellsi korraldamisega jätkaksime. Me peame kõik koos kaitsma üksteist koroonaviiruse leviku eest."

"Oleme väga pettunud, et turniir ei toimu, aga kohalike inimeste, fännide, mängijate, vabatahtlike, sponsorite ja töötajate tervis ning ohutus on kõige tähtsam," lisas turniiri direktor, endine tipptennisist Tommy Haas. "Küll aga oleme nõus turniiri mõnel muul ajal pidama ja seega uurime praegu oma valikuid."

Indian Wellsil plaanis kaasa lüüa ka Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 22.). Viimati oli eestlanna võistlustules veebruari lõpus toimunud Doha tenniseturniiril, kus tema laeks jäi teine ring.