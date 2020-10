Hooaja lõpetanud Kontaveit: see oli üks elu kehvemaid mänge

Jaan Martinson reporter RUS 3

Anett Kontaveit Foto: Rob Prange, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Anett Kontaveit sõnas Eesti ajakirjanikele pärast 1 : 6, 4 : 6 kaotust Ostrava turniiri teises ringis maailma 73. reketile Sara Sorribes Tormole, et see oli üks kehvemaid mänge, mis ta on mänginud.