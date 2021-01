Hooaega kaotusega alustanud Kontaveit: esimesest setist on kahju, aga ma pole hullult pettunud

"Kahju on esimesest setist, kus mul oli võimalusi, kuid ei kasutanud neid ära. Mul oli võimalus see sett võita. Paraku võitis Kudermetova ja sai sellest enesekindlust juurde," rääkis Kontaveit pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele.

"Teises setis domineeris Kudermetova sedavõrd, et ma ei saanud kuidagi oma mängu sisse. Arvan, et ma ei kaotanud mängu, vaid vastane võitis, seepärast pole ma ka väga hullult pettunud," lisas ta.

Eestlanna sõnul pole 23-aastane Kudermetova tema jaoks sobiva stiiliga vastane.

"Mõni vastane sobib, mõni mitte. Venelanna stiil mulle ei istu, ta on äärmiselt agressiivne, tugeva löögiga ja riskib palju ning kui tal mäng välja tuleb, siis võtab see mu tugevused ära," selgitas Kontaveit.

Üksikmängus võistleb Kontaveit järgmine kord Austraalias Adelaide'is. Enne kohtumisi peab ta sarnaselt konkurentidega ülejäänud maailmast eraldi olema.

"Kahjuks tähendas kaotus seda, et järgmise üksikmänguni on aega neli nädalat, mil tuleb taas vaid trenni teha. Mängin Abu Dhabis ka paarismängu, et välistingimustega kohaneda. Harjutasin Eestis ja sisehallis kolm kuud ning enne turniiri sain teha vaid kaks trenni. Seepärast häirisid esialgu nii päike kui tuul, aga see on kõigile nii," lausus Kontaveit.

Esimese setis keskel palus Kontaveit enda juurde tulla füsioterapeudil, kes ta löögikätt tohterdas.

"Villi, mis mu löögikäele tekkis, ma vigastuseks ei pea. Siin on kuiv õhk ja mul on õrn nahk. Samas on mul krokodilli käed, peopesa mõhklik ja kõige selle keskel vill, nagu ma poleks kunagi tennist mänginud," sõnas eestlanna.