Homme algavad Eesti karikavõistlused tennises

Esmaspäeval jagati välja viimased karikad noorteklassides, vanema rühma võitjateks ja ühtlasi Tallinna meistriteks krooniti Elisabeth Iila ja Martin Petuhov. Nüüd panevad nad end proovile täiskasvanute klassis.

Eestis on kolm olulist tiitlivõistlust – kevadel karikavõistlused, suvel meistrivõistlused ja sügisel masters. Kuldse kolmiku võitmisega on hakkama saanud 2006. aastal Jürgen Zopp ja kümme aastat hiljem Maria Lota Kaul Tundub, et karikavõistlused on võrreldes teiste tiitlivõistlustega oma olulisust kaotamas, tennisetippe osaleb vähem ja viimasel aastatel on karikas rännanud erinevatesse kätesse. Mullu võitsid Siim Troost ja Lissi Kubre.