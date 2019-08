Head edetabelipunktid kaotanud Kanepi langeb maailma esisajast välja

US Openilt olid Kanepil nii eelmisel kui tegelikult ka üle-eelmisel aastal ette näidata head edetabelipunktid - kaks aastat tagasi jõudis ta veerandfinaalis, mullu neljandasse ringi. Seetõttu andis ta tänavuse teise ringi kaotusega küllaltki palju ära.

Praeguse seisuga langeks Kanepi 82. kohalt 108. reale. Muuhulgas läheb temast mööda ka 15-aastane komeet Cori Gauff, kes on praeguse seisuga end mänginud 104. kohale.

Kolmandasse ringi jõudnud Anett Kontaveit on endale juba kindlustanud punktilisa, sest mullu kaotas ta juba esimeses ringis. Hetkeseisuga kerkiks ta 21. kohalt 19. reale, kuid kuna nii tal kui tema "ümberkaudsetel" on turniir veel pooleli, on praegu tarbetu tabelikoha mõttes ennustusi teha.

Tabeli tipus on võimalik esireketiks tõusta kolmel naisel: valitseval tšempionil Naomi Osakal on võimalik oma kohta kaitsta, kuid selleks vajab ta väga edukat turniiri; šansid on olemas ka Ashleigh Bartyl ja Karolina Pliškoval.