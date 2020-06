Harri Neppi: kurb on vaadata, et väljak on vaba, aga lapsed aetakse minema

Teist nii põnevat ajajärku kui praegu 75-aastane treener Harri Neppi ei mäletagi. Kahte ühel ajal nii kõrgel tasemel esinevat tippmängijat nagu Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit pole meil varem olnud. Ent korraliku tagala puudumine teeb muret. Ühelt poolt on selles süüdi riigi väiksus, kuid üht-teist saaksid ära teha ka tenniseklubide juhid. „See, et meil tuli kaks niisugusel tasemel mängijat peale peaaegu ühel ajal, on ikka uskumatu lugu,” ütles Neppi Delfi taskuhäälingus „Matšpall”.

Neppi arvates on Eesti avalikkuse mõlemale mängijale seatud suure slämmi poolfinaali koha ootused igati õigustatud. Ta ootab seda pikisilmi ka ise ja pakub isegi, millises elemendis võiks Kontaveit veel vinti juurde keerata.