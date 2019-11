Haigusest taastuv Kontaveit pakatab motivatsioonist: võistelda tahaks juba küll!

"Liigun aeglaselt, aga kindlalt tagasi selle vormini, mis mul enne haigust oli. Saan juba kõike teha. Tõstan vaikselt koormusi ja üritan füüsilist vormi parandada. Äkki tulevad ka lihased tagasi," rääkis Kontaveit nüüd juba lõbusal toonil, kuigi ootamatu haigestumine New Yorgis ja sellele järgnenud operatsioon oli kõike muud kui meeldiv kogemus, mida ta meelsasti täna enam rohkem ei meenutaks.

"Kirjutasin sotsiaalmeedias päris täpselt, mis juhtus. Kuna see oli päris keeruline ja raske aeg, siis tahaks rohkem rääkida sellest, et tunnen end nüüd nii palju paremini. See kõik on möödas ja ma tõesti olen väga motiveeritud uut aastat alustama."

Detsembri alguses ootab Kontaveiti ees rohkem kui kolmenädalane laager Tais, kust ta siirdub otse Austraaliasse. Enne 6. jaanuaril algavat Brisbane'i turniiri teeb ta mõned päevad trenni Melbourne'is ning enne 20. jaanuaril algavat Australian Openit osaleb veel turniiril Adelaide'is.

"Raske öelda, mis jälje see kõik võib jätta, aga usun, et füüsiliselt on kindlasti võimalik [Australian Openiks] vormi tagasi saada. Keeruline ennustada. Oleks tore, kui võiksin käega lüüa ja öelda: "Ah, ei, misasja!" Aga võistelda tahaks juba küll!" lisas Kontaveit.

Pikemat intervjuud Anett Kontaveidiga loe homsest Eesti Päevalehest!